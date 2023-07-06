Деньги 06 июля 2023, 15:39 Экономист Проценко спрогнозировал повышение курса евро до 110 рублей

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Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в разговоре с RT заявил, что курс евро легко может достигнуть отметки в 110 рублей. По словам аналитика, это лишь вопрос времени.

Падению рубля способствуют факторы в виде сокращения сальдо торгового баланса России, снижения нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета.

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Он также добавил, что подорожание многих импортных товаров в России ускорит инфляцию. Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку.