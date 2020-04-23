Экономист прокомментировал увеличение цены на нефть WTI

По его словам, «те нефтяные трейдеры, которые работают с поставочными фьючерсами, успели временно выйти из потерь», «кроме того, американская администрация уже сделала несколько заявлений о том, что не бросит нефтяную отрасль». Эксперт заключил, что ситуация на рынке пока все равно остается непонятной.