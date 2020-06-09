    09 июня 2020, 20:26

    Экономист прокомментировал снижения курса рубля

    Артур Блянихов

    Экономист Денис Ракша обсудил с ИА НСН резкое снижение отечественной валюты из-за падения стоимости нефти.

    По словам специалиста, чем ниже цены на нефть, тем крепче курс рубля привязан к их колебаниям.

    «Макроэкономическая ситуация не меняется, так что это вопрос цен на нефть, что будет с ними. Этого не знает никто», — заметил собеседник информагентства.

    Он пояснил, что все будет зависеть от реакции рынков на продление ограничений в рамках ОПЕК+.

    Экономист добавил, что нынешнее колебание не говорит ни о каких трендах.

    «Цены на нефть сейчас зависят не от соглашения ОПЕК+, а от спроса на нефть. Он определяется темпами снятия ограничений в экономике разных стран», — указал эксперт.

    После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику.

    Уточняется, что курс европейской валюты вырос на 24 копейки и составил 77,27 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 30 копеек до 68,5 рубля.