Экономист прокомментировал снижения курса рубля

По словам специалиста, чем ниже цены на нефть, тем крепче курс рубля привязан к их колебаниям.

«Макроэкономическая ситуация не меняется, так что это вопрос цен на нефть, что будет с ними. Этого не знает никто», — заметил собеседник информагентства.

Он пояснил, что все будет зависеть от реакции рынков на продление ограничений в рамках ОПЕК+.

Экономист добавил, что нынешнее колебание не говорит ни о каких трендах.

«Цены на нефть сейчас зависят не от соглашения ОПЕК+, а от спроса на нефть. Он определяется темпами снятия ограничений в экономике разных стран», — указал эксперт.

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику.

Уточняется, что курс европейской валюты вырос на 24 копейки и составил 77,27 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 30 копеек до 68,5 рубля.