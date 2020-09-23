facebook_pixel
    23 сентября 2020, 18:12

    Экономист прокомментировал слияние «Яндекса» и «Тинькофф банка»

    Дарья Морозова

    Экономист Василий Колташов уверен, что «Яндекс» повлияет на развитие «Тинькофф банка». Об этом сообщил iReactor.

    Также он уверен, что сделка необходима самому «Яндексу». Это нужно для развития сервиса «Яндекс.деньги».

    «Покупка «Яндексом» «Тинькофф банка» говорит о том, что, «Яндекс» адаптируется под новые стандарты расчетов, когда только банки могут иметь право проводить все денежные операции в рамках таких сервисов вроде «Яндекс. Денег», — пояснил экономист.

    До этого «Яндекс» сотрудничал со «Сбербанком», но летом этого года они прекратили взаимодействие.

    Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов выразил мнение, что продажа может быть связана с болезнью предпринимателя. Вероятно, он понимает, что члены семьи не смогут справиться с управлением. Поэтому решил продать находящийся на пике развития бизнес за хорошие деньги.

    По мнению Шабанова, каких-то значительных изменений в модели работы банка не появится. Опыт работы со Сбербанком показал, что «Яндекс» умеет выстраивать партнерские отношения.

    Новости SMI.FM