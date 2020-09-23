Экономист прокомментировал слияние «Яндекса» и «Тинькофф банка»

Также он уверен, что сделка необходима самому «Яндексу». Это нужно для развития сервиса «Яндекс.деньги».

«Покупка «Яндексом» «Тинькофф банка» говорит о том, что, «Яндекс» адаптируется под новые стандарты расчетов, когда только банки могут иметь право проводить все денежные операции в рамках таких сервисов вроде «Яндекс. Денег», — пояснил экономист.

До этого «Яндекс» сотрудничал со «Сбербанком», но летом этого года они прекратили взаимодействие.

Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов выразил мнение, что продажа может быть связана с болезнью предпринимателя. Вероятно, он понимает, что члены семьи не смогут справиться с управлением. Поэтому решил продать находящийся на пике развития бизнес за хорошие деньги.

По мнению Шабанова, каких-то значительных изменений в модели работы банка не появится. Опыт работы со Сбербанком показал, что «Яндекс» умеет выстраивать партнерские отношения.