Экономист прокомментировал ситуацию с евро выше 93 рублей

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с курсом евро на Московской бирже, который превысил отметку 93 рубля.

Как считает специалист, важнейшую роль в происходящем имеет спекулятивное настроение, пишет сайт RT.

«Спекулятивные действия игроков, которые играют против рубля и, видимо, у них негласные, но все-таки согласованные однонаправленные действия, поскольку они одинаково чувствуют ситуацию», — предположил экономист.

Беляев выразил надежду, что биржевой паники не произойдет. По его мнению, умозрительные и психологические факторы «в экономической ткани действовать в течение длительного времени не могут».

Эксперт отметил, что завершение роста курса евро по отношению к рублю уже близки. Кандидат наук уточнил, что повышение стоимости валюты должно остановиться не без участия Центрального банка. Тогда станет заметна коррекция рубля по отношению к евро и доллару.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже превысил 93 рубля. По данным на 10:11 евро поднялся на 83 копейки и составил 93,10 рубля.