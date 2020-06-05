Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

По его словам, «есть экономические факторы, которые указывают на то, что коронавирусная ситуация начинает исправляться, Китай восстанавливает движение своей экономики, в скором времени встряхнутся и другие страны».

Это требует потребления нефти, причем не только как энергоносителя, — мы все время забываем, что есть такое понятие, как нефтехимия», — заключил Беляев.