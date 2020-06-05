Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent
Эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал выросшую цену на нефть марки Brent. Об этом сообщил RT.
По его словам, «есть экономические факторы, которые указывают на то, что коронавирусная ситуация начинает исправляться, Китай восстанавливает движение своей экономики, в скором времени встряхнутся и другие страны».
Это требует потребления нефти, причем не только как энергоносителя, — мы все время забываем, что есть такое понятие, как нефтехимия», — заключил Беляев.