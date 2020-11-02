Экономист прокомментировал падение рубля

Отмечается, что сегодня впервые с конца марта курс доллара перевалил за отметку в 80 рублей, а евро обновил рекорд 2014 года, превысив 94 рубля.

«Думаю, в течение дня Центробанк РФ проведет какие-то интервенции, и к концу дня цифры будут ниже, чем сейчас. Но это не означает, что завтра, в день выборов президента США, не будет новый рекорд», — указал специалист.

По его словам, у регулятора имеется достаточно резервов, чтобы смягчить снижение рубля. Однако, по мнению экономиста, саму тенденцию побороть будет невозможно.