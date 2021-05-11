Экономист прокомментировал идею о «добровольном запрете» на кредиты

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал новость о том, что депутаты Госдумы РФ и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты, сообщил сайт RT.

Специалист отметил, что во время развития цифровых технологий и роста популярности удаленной работы с банками появляются виды мошенничества, при которых аферисты получают персональные данные и используют их для оформления займов.

«Мы понимаем, что зло надо остановить. Технологии бывают очень изощренные, когда из вашей речи, задавая определенные вопросы и получая определенные ответы, монтируют якобы ваше согласие на получение кредита», — заметил Беляев.

Он назвал инициативу «правильной и плодотворной». Эксперт добавил, что необходимо обязать банки при оформлении займа добавлять сведения, подтверждающие обращение к кредитной истории.