Экономист призвал увеличить МРОТ

Он считает, что МРОТ следует поднять минимум в два раза до 30 тысяч рублей. Добромыслов уточнил, что это поспособствует равновесию финансовой системы.

«Здесь стоит говорить о минимальном потребительском бюджете воспроизводства, когда работающий человек не должен получать этот МРОТ и ориентироваться на него», — пояснил эксперт.