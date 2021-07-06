Экономист призвал россиян не покупать доллары, чтобы обрушить экономическое лидерство США

По мнению экономиста Андрея Марголина, США теряют позиции в мировой экономике. Об этом эксперт рассказал ИА Nation News.

Он отметил, что крупные страны начинают отказываться от доллара — среди них Россия и Китай.

«Наш объем вложений в американские облигации за последние 2,5 года упали с более чем 100 миллиардов долларов до менее 10 миллиардов. Мы активно идем этим путем. Для Америки утрата долларом роли резервной валюты смерти подобна, потому что именно на этом и строится ее могущество», — сообщил Марголин.

По словам экономиста, поучаствовать в обрушении доллара могут простые россияне. Для этого Марголин предложил не покупать доллары, а хранить деньги в рублях, а также отказаться от заграничного образования для детей и посещения американских клиник.