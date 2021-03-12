Экономист призвал не перегнуть палку в определении «подозрительно бедных семей»

Повышение адресности социальной поддержки с ограничением получателей детских пособий — неплохая инициатива, но главное, найти правильную методологию по определению «подозрительно бедных семей». Такую оценку в беседе с «360» высказал советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Минтруд предложил не платить детские пособия подозрительно бедным семьям. Выплаты предлагают ограничить для тех, кто не декларирует никаких доходов.

Советник ЕФСР отметил, что учитывать нужно не только доходы, но и те активы, которые могут быть у бедного населения, чтобы определять это в том числе из благосостояния.

«Самое главное, не перегнуть палку, потому что существует в том числе и достаточно большие слои населения, у которых доходы достаточно низкие, несмотря на то, что они могут обладать существенным благосостоянием. Для примера можно привести одиноких пенсионеров, которые живут в Москве в достаточно дорогих квартирах. Понятно, что возможностей по капитализации и даже финансовой грамотности им не хватит, чтобы материализовать эти блага и увеличить свой доход», — объяснил Улатов.

В России существует проблема с тем, что большие слои населения, которые сейчас официально не считаются бедными, но у которых есть активы, их доходы находятся очень близко к черте бедности.

«Если не оказывать поддержку такому населению, понятно, что во время шока ни одна из семей, которая обладает какими-то активами, она не сможет капитализировать их, и уж тем более использовать это благосостояние», — сообщил эксперт.

Улатов указал, что российским властям нужно определиться, когда помогать населению — во время кризиса, или же оказывать какую-то долгосрочную поддержку уязвимых слоев населения.