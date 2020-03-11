Экономист предсказал, когда рубль укрепит свои позиции

По оценкам Клопенко, рубль осторожно и технично передвигается в границах определенного коридора.

«Пока кажется, что финансовая система полностью сбалансирована и сейчас дело за восстановлением цены на нефть. Если на рынке обозначится рост стоимости энергоносителей, то и рубль, видимо, достаточно быстро вернется к исходным значениям. На восстановление цены на нефть, по оптимистическим прогнозам, может уйти несколько месяцев, а значит, возможно, и рубль через два-три месяца будет прежним или даже сильнее», — уточнил экономист.

Эксперт убежден, что устойчивость финансовой системы России может улучшить ее имидж среди инвесторов и откроет перспективы для рынка.

Ранее эксперты пояснили, как падение стоимости рубля повлияет на покупку жилья в ипотеку.