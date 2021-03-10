Экономист предрек снижение доллару и евро

Экономист Василий Колташов выразил уверенность, что доллар и евро будут продолжать снижение по отношению к рублю. Специалиста процитировало РИА ФАН.

«Если евро не ослаблять сейчас, если Европейский центральный банк будет следовать своей собственной политике 2008–2009 годов и держать сильный евро, то им придется пожертвовать просто экономикой», — заметил Колташов.

По его словам, евро и доллар будут дешеветь к рублю. Может выйти так, что европейская валюта будет слабеть быстрее доллара из-за решений, которые могут быть приняты в Евросоюзе.

«Это было бы выгодно для европейской экономики, но это не гарантировано никак. А в целом перспектива такая, что обе эти валюты будут двигаться вниз», — добавил собеседник информагентства.