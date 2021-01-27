Экономист предрек падение доллара при Байдене
Проректор РАНХиГС, экономист Андрей Марголин допустил, что при новоизбранном лидере США Джо Байдене курс американской валюты будет снижаться. Об этом сообщил Пятый канал.
По словам Марголина, есть предварительные прогнозы, в том числе от экономистов из США, что курс доллара будет снижаться.
«И в общем он уже на 5% за последнее время относительно некоторых валют упал. Потому что, чем закрывать хотелки Байдена, кроме как печатным станком, пока не понятно. Наверное, он все-таки потеряет в цене», — цитирует специалиста «Утро.ру».