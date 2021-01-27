Экономист предрек падение доллара при Байдене

По словам Марголина, есть предварительные прогнозы, в том числе от экономистов из США, что курс доллара будет снижаться.

«И в общем он уже на 5% за последнее время относительно некоторых валют упал. Потому что, чем закрывать хотелки Байдена, кроме как печатным станком, пока не понятно. Наверное, он все-таки потеряет в цене», — цитирует специалиста «Утро.ру».