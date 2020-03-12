Экономист предрек миру новый финансовый крах. До этого он предугадал кризис 2008 года

Мировая экономика столкнется с очередным финансовым кризисом. Он может оказаться страшнее предыдущего. Такое мнение высказал экономический прогнозист и аналитик Джесси Коломбо. Именно он предугадал кризис 2008 года.

Коломбо заявил, что на мировых рынках уже созданы новые «пузыри», которые могут в любой момент лопнуть. Об этом сообщила газета The Independent. По мнению прогнозиста, экономика давно движется к рецессии. Коронавирус для нее может стать спусковым крючком. Эксперт считает, что еще летом 2019 года более чем на 20 рынках европейской недвижимости, американских ценных бумаг, стартапов, корпоративных долгов, кредитов существовали «пузыри».

Он отметил, что эти «перегретые» рынки в последние 12 лет помогали экономике восстановиться. Однако сейчас они находятся все ближе к дефолту. Кредитный «пузырь» Китая один из самых опасных, подчеркнул аналитик. Он выразил мнение, что новый кризис будет хуже краха 2008 года. Ведь с того момента общий объем долговых обязательств в разных сегментах экономики увеличился на 100 триллионов долларов.

Причиной мирового экономического кризиса 2008 года стал лопнувший еще в 2007 году ипотечный «пузырь» США. Тогда заемщики массово перестали платить по кредитам. В итоге все закончилось банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Это событие считалось одной из самых напряженных фаз кризиса, написал РБК.

Ранее председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагар предрекла Европе мощнейший экономический кризис. По ее словам, это может произойти из-за эпидемии коронавируса.