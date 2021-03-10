Экономист предрек доллару укрепление

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман предположил, что к началу апреля курс американского доллара будет чувствовать себя уверенно. Об этом сообщил Life.

Специалист заметил, что этот короткий промежуток до начала апреля является для российской валюты особенно опасным. По его словам, в ближайшее время цены на нефтяном рынке могут снова упасть.

«Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадет еще сильнее — к отметкам 80–85», — цитирует Розмана «Утро.ру».