Экономист предположил, как еще одна нерабочая неделя повлияет на ситуацию в стране

Многие опасаются негативного экономического исхода после продления нерабочих дней, но специалист исключил такой вариант развития событий. Он считает, что решение увеличить количество нерабочих дней практически не отразится на экономике нашей страны.

«Экономика и так просаживается из-за кризиса. Нерабочая неделя просто сжимает время и те негативные процессы, которые происходили бы плавно, сейчас с одной стороны форсируют, а с другой сглаживают, потому что все сидят по домам, потому что государство приняло меры по кредитам, и в целом, сейчас пытаются заморозить ситуацию и одновременно приморозить распространение коронавируса, уменьшить силу удара кризиса», — пояснил Колташов.

По его словам, после отмены карантина экономика будет в депрессивном состоянии, но на стадии обвала все будет несколько сглажено.

Он считает, что начнется непростой экономический период. В этот промежуток времени правительству нужно подготовить план мероприятий, которые перезапустят экономический цикл.