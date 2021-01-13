Экономист предположил дефицит и «черный рынок» сахара из-за сдерживания цен

Когда государственные меры по сдерживанию роста цен на сахар закончатся, то может возникнуть дефицит этого товара. Такое мнение в разговоре с «360» высказал директор аналитического центра «СовЭкон», экономист Андрей Сизов.

«Сахар есть на полках по заниженным ценам. У нас будет, скорее всего, снижение цен. Когда это соглашение закончится, мы увидим возвращение их к нормальному, розничному уровню, увидим быстрый рост. Будет просто дефицит, даже, предположим, черный рынок сахара. Люди будут прибегать, покупать по фиксированным ценам, а потом перепродавать», — считает эксперт.

Он не исключил, что в этом году Россия может столкнуться с «серьезным неурожаем».

«Погодные условия для нового урожая складываются не очень хорошо, потому что влагзапасы у нас, особенно на юге, очень низки», — заметил Сизов.

В 2020 году несколько сахарных заводов закрылись в стране. Одной из причин этого стало то, что РФ нарастила производство настолько, что оно стало превышать потребление. Таким образом продавать сахар стало нерентабельно. Не исключено, что производство продолжат закрываться и в 2021 году.

«Какие-то старые заводы, где ниже эффективность, возможно, имеет смысл закрыть или консервировать. Каким-то регионам, где сажают свеклу, тоже, вполне возможно, будет выгоднее не засаживать поля свеклой, а засеять чем-то другим», — говорит Сизов.

Ранее Росстат сообщил, что сахар стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в России в прошлом году. В ситуацию вмешались российские власти. В итоге между ретейлерами и производителями было подписано соглашение о максимально допустимых ценах на сахар.