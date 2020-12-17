Экономист: правительство возьмет контроль над электронными платежными системами

Со следующего года банки будут подавать информацию об открытии новых цифровых кошельков в различных сервисах. По словам Гольфайна, это поможет предотвратить уход граждан от налогов и удовлетворить жалобы банков на то, что платежные системы уводят их клиентов.

«Кроме того, еще не полностью закрыты такие формы финансово-хозяйственных отношений, как потребительская кооперация, налогообложение по УСН и патентам, разовые переводы и перечисления без получения дохода», — подчеркнул он.