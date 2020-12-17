Экономист: правительство возьмет контроль над электронными платежными системами
Экономист Евгений Гольдфайн рассказал, что государство собирается усилить контроль над электронными кошельками, денежные операции через которые происходят без оплаты налогов. Об этом сообщило ИА Nation News.
Со следующего года банки будут подавать информацию об открытии новых цифровых кошельков в различных сервисах. По словам Гольфайна, это поможет предотвратить уход граждан от налогов и удовлетворить жалобы банков на то, что платежные системы уводят их клиентов.
«Кроме того, еще не полностью закрыты такие формы финансово-хозяйственных отношений, как потребительская кооперация, налогообложение по УСН и патентам, разовые переводы и перечисления без получения дохода», — подчеркнул он.