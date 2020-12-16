Экономист посоветовал россиянам развивать финансовую грамотность

По словам специалиста, в настоящий момент любые инвестиции являются небезопасными.

«Не в первый раз наше любимое государство объясняет нам, что скучно жить мы не будем. У граждан остается два варианта: финансовый рынок или недвижимость. То и другое небезопасно. То и другое требует определенного уровня финансовой грамотности», — заметил Кривелевич.

Как уточнил эксперт, чтобы иметь доходность больше 10% годовых, нужен не банковский вклад, а, как вариант, облигации. Необходимы акции крупных компаний, чтобы получать дивиденды. Экономист пояснил, что в инвестировании как в вождении машины, нельзя начинать при отсутствии навыков. Если не следовать такому правилу, можно потерять все сбережения.