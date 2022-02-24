Экономист посоветовал не пытаться играть на валюте

Доцент кафедры мировой экономики СПбГУ Вадим Капусткин объяснил «Петербургскому дневнику», что падение рубля и акций большинства предприятий будет происходить до тех пор, пока окончательно не введут санкционные списки.

«Пока нас чем-то пугают, чем-то не сильно пугают: одно дело, когда это касается депутатов, и другое — целых отраслей экономики», — заметил специалист.

Он порекомендовал не пытаться играть на валюте, поскольку ситуация непонятна и сложно сказать, насколько санкции могут быть жесткими.

«В любом случае, стратегия всегда на диверсификацию, не стоит класть все яйца в одну корзину, не надо пытаться при падающем рубле скупать доллары или евро», — добавил собеседник издания.

По его словам, какую-то часть денег все равно стоит оставить в рублях, и как вариант вложить их в отдельные растущие компании.