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    24 февраля 2022, 21:12

    Экономист посоветовал не пытаться играть на валюте

    Артур Блянихов

    Доцент кафедры мировой экономики СПбГУ Вадим Капусткин объяснил  «Петербургскому дневнику», что падение рубля и акций большинства предприятий будет происходить до тех пор, пока окончательно не введут санкционные списки.

    «Пока нас чем-то пугают, чем-то не сильно пугают: одно дело, когда это касается депутатов, и другое — целых отраслей экономики», — заметил специалист.

    Он порекомендовал не пытаться играть на валюте, поскольку ситуация непонятна и сложно сказать, насколько санкции могут быть жесткими.

    «В любом случае, стратегия всегда на диверсификацию, не стоит класть все яйца в одну корзину, не надо пытаться при падающем рубле скупать доллары или евро», — добавил собеседник издания.

    По его словам, какую-то часть денег все равно стоит оставить в рублях, и как вариант вложить их в отдельные растущие компании.