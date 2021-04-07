Экономист посоветовал не брать кредит на дорогие смартфоны

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Александр Сафонов рассказал о том, как модные веяние приводят к финасовым трудностям. Своими мыслями он поделился в беседе с ИА Nation News.

Эксперт посчитал, что банкротство является одной из возможных форм изменения структуры долга. Преимуществом этого вида реструктуризации в том, что все самое ценное остается при вас. Однако Сафонов уверен, что брать кредит нужно, четко рассщитывая свои силы. Он попросил не подчиняться моде. Это, по его мнению, поможет не набрать дологов.

«Самый главный шаг — определиться, насколько человеку необходима та вещь, которую он хочет приобрести в кредит или на которую он хочет взять кредит. Не надо увлекаться модой, брать большие кредиты на современные смартфоны, например. Если есть возможность отказаться от желаемой вещи, нет крайней необходимости ее приобретать, то в нынешних условиях лучше это сделать», — подытожил специалист.