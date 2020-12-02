Экономист посчитал оптимальную сумму денег для финансовой подушки

Специалист посоветовал придерживаться правила, согласно которому отложенных средств должно хватить на 6–12 месяцев существования без дохода. Например, при зарплате в 100 тысяч рублей и ежемесячный тратах в 80 тысяч рублей, минимальная подстраховка представляет 480 тысяч рублей. Попов подчеркнул, что чем больше сбережений, тем лучше.

Он напомнил, что в жизни может случиться много непредвиденных ситуаций, в числе которых потеря работы и временная утрата трудоспособности. Благодаря финансовой подушке можно будет примерно полгода не думать о заработке и акцентировать внимание на решении своих проблем. Отложенные деньги позволят без лишней мороки переехать или устроиться на новое место.

Ранее генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов рассказал, по каким причинам в настоящий момент жители России могут пропускать дни платежа по кредиту.