Деньги 12 марта 2024, 13:43 Экономист Портанский: использование Россией цифровых активов в международных расчетах создаст сложности для США

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Профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с ИА НСН заявил, что Соединенным Штатам придется приложить больше усилий в отслеживании финансовых потоков из России, если страна начнет использовать цифровые активы в международных расчетах.

Он добавил, что новая схема понравится дружественным странам, которые опасаются вторичных санкций.

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«Банки не могут рассчитываться с зарубежными клиентами, так как они выведены из системы SWIFT. В этом смысле цифровой инструмент может дать какой-то выход. Надо посмотреть, что из этого реально получится», — сообщил он.

Сначала расчеты будут проходить в тестовом режиме, чтобы посмотреть, что из этого получится, сказал Портанский.