Деньги 13 марта 2024, 17:37 Экономист Полусуров: вкладывать деньги на долгий срок невыгодно из-за инвертированной кривой ставок

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Экономист Дмитрий Полусуров рассказал, почему невыгодно вкладывать деньги на долгий срок. Несмотря на налоговые поправки Минфина, исправить данную ситуацию мешает фактор инвертированной кривой ставок доходностей.

Как сообщило СМИ, весной 2022 года ставки достигли аномальных значений из-за макроэкономической определенности. Сейчас наблюдается та же ситуация, пояснил эксперт.

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По его мнению, краткосрочная ликвидность вкладчиков имеет большее значение, чем преференции при более низких доходностях. Объясняется это неопределенностью.