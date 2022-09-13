Экономист Покровская рекомендовала инвестировать в юань в условиях кризиса | 360°

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13 сентября 2022, 17:04

Экономист Покровская рекомендовала инвестировать в юань в условиях кризиса

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Экономист Оксана Покровская рассказала, что в нынешней ситуации в стране следует инвестировать в юань. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт считает, что в дальнейшем роль китайской валюты будет становиться все более значимой. Она уточнила, что не стоит переводить в юань все сбережения, так как курс по-прежнему нестабилен.

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Пока один из оптимальных вариантов — это открыть в банке вклад в юанях, заключила Покровская.

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