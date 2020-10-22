Экономист подсчитал, сколько можно сберечь с льготной ипотекой
«Это длительный процесс. В этом году речь шла о 750 миллиардах рублей. То есть это тот объем, который готовы были просубсидировать», — отметил эксперт.
В течение года стало понятно, что спрос на программу льготной ипотеки есть. Поэтому власти решили объемы и сроки продлить на следующий год, «чтобы удовлетворить в полной мере этот спрос».
Основные бенефициары этой меры — строительный комплекс, который столкнулся бы с резким спадом спроса в условиях пандемии и снижения доходов населения. Второе — это банки. Они оказываются в плюсе, поскольку реально ставка по ипотеке с учетом риска и текущих условий банками предлагалась значительно выше, чем текущий субсидированный уровень 6,5% годовых. За счет того, что разница выплачивается государством, банки могут предлагать эту ставку заемщикуМихаил Хромов.
Решение ввести льготную ставку по ипотеке приняли в апреле, а с мая уже была заметка динамика предоставления новых кредитов, снижения ставки и подержание рынка «в достаточно активной фазе роста».
При этом цены на рынке из-за льготной ставки и спроса не снижаются, а немного растут. Однако Хромов все равно уверен, что люди смогут за счет этой меры сэкономить деньги.
«Экономия на выплату процентов сейчас составляет порядка 20%. Если на 4% вырастает стоимость жилья, то мы все равно имеем экономию в 15% на 20-летнем горизонте», — резюмировал эксперт.
При этом он затруднился ответить на вопрос, может ли ставка в 6,5% стать постоянной. Последнее слово — за правительством.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 октября заявил о решении продлении программы льготной ипотеки. Она будет действовать до 1 июля 2021 года.