Экономист подсчитал, сколько можно сберечь с льготной ипотекой

Льготную ставку в 6,5% на ипотеку продлили в России. Это мера, введенная во время пандемии, пользуется спросом. Поэтому правительство решило ее пролонгировать. Сколько денег таким образом могут сэкономить россияне, «360» рассказал научный сотрудник Центр структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.

«Это длительный процесс. В этом году речь шла о 750 миллиардах рублей. То есть это тот объем, который готовы были просубсидировать», — отметил эксперт.

В течение года стало понятно, что спрос на программу льготной ипотеки есть. Поэтому власти решили объемы и сроки продлить на следующий год, «чтобы удовлетворить в полной мере этот спрос».

Основные бенефициары этой меры — строительный комплекс, который столкнулся бы с резким спадом спроса в условиях пандемии и снижения доходов населения. Второе — это банки. Они оказываются в плюсе, поскольку реально ставка по ипотеке с учетом риска и текущих условий банками предлагалась значительно выше, чем текущий субсидированный уровень 6,5% годовых. За счет того, что разница выплачивается государством, банки могут предлагать эту ставку заемщику Михаил Хромов.

Решение ввести льготную ставку по ипотеке приняли в апреле, а с мая уже была заметка динамика предоставления новых кредитов, снижения ставки и подержание рынка «в достаточно активной фазе роста».

При этом цены на рынке из-за льготной ставки и спроса не снижаются, а немного растут. Однако Хромов все равно уверен, что люди смогут за счет этой меры сэкономить деньги.

«Экономия на выплату процентов сейчас составляет порядка 20%. Если на 4% вырастает стоимость жилья, то мы все равно имеем экономию в 15% на 20-летнем горизонте», — резюмировал эксперт.

При этом он затруднился ответить на вопрос, может ли ставка в 6,5% стать постоянной. Последнее слово — за правительством.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 октября заявил о решении продлении программы льготной ипотеки. Она будет действовать до 1 июля 2021 года.