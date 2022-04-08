Экономист Подлевских дал советы покупке долларов

Экономиста Николай Подлевских рекомендовал купить доллар, пока его курс снизился. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он отметил, что в дальнейшем курс вырастет с высокой долей вероятности. Тем не менее, могут возникнуть сложности в связи с ограничениями, уточнил эксперт.

«Препятствие состоит в том, что получить наличный доллар сегодня сложно», — пояснил Подлевских.

Это означает, что могут быть проблемы с безналичным долларовым счетом, так как в банками применяются различные санкции, которые невозможно предсказать.