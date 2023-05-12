Деньги 12 мая 2023, 14:18 Экономист Питка: брачный договор позволит не потерять свое имущество при разводе

Читать 360tv в

В ходе бракоразводного процесса все имущество, нажитое супругами за время совместной жизни, по закону делится пополам. О том, как сохранить личные сбережения при разводе, рассказала инвестиционный советник, экономист Юлия Питка в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, самым надежным способом в таких ситуациях станет заключение брачного договорами между супругами. Кроме того, подушкой безопасности может стать открытие детского инвестиционного счета, средства на котором будут неприкосновенны.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, хранение капиталов на счетах родителей также будет хорошим вариантом для защиты сбережений при разводе.