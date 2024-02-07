Деньги 07 февраля 2024, 14:18 Экономист Переславский посоветовал избавиться от купюр достоинством 500 евро

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский указал на нюансы использования купюр достоинством 500 евро. Об этом сообщил SM.News.

По словам эксперта, крупная банкнота может стать большой проблемой при посещении зарубежных стран. Дело в том, что ее прекратили печатать еще в 2016 году, а в 2019-м стали изымать из оборота.

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Переславский отметил, что обычно рестораны и маленькие магазины не соглашаются принимать такую купюру. В связи с этим экономист посоветовал разменять ее на более мелкие, добавил сайт Utro.ru.