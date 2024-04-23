Деньги 23 апреля 2024, 15:36 Экономист Перепелица: курс доллара снизится по отношению к рублю уже в мае

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Экономист Денис Перепелица в беседе с изданием «Газета.ru» спрогнозировал, что курс доллара снизится по отношению к российскому рублю уже в мае. Американская валюта опустится до 92,7 рубля, а европейская — до 98,1 рубля.

Как уточнил сайт kp.ru, другие специалисты не исключают и более радикального снижения курса доллара. Такое произойдет в случае продления мер по обязательной репатриации выручки для российских экспортеров.

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«Далее ситуация будет зависеть от геополитических факторов. В целом на курс рубля оказывают влияния цены на нефть, фактор оттока капитала и денежно-кредитная политика Банка России», — добавил экономист.

Перепелица уточнил, что его оценка сделана на основании технического анализа движения курса рубля.