29 декабря 2023, 15:26
Экономист Перепелица: инвестиции в биткоин могут стать доступными даже без специального кошелька
Экономист Денис Перепелица прокомментировал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США внести окончательные изменения в заявки на ETF с использованием криптовалюты. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня».
Благодаря такому решению, считает эксперт, инвестиции в биткоин станут доступны даже без специального кошелька.
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По словам экономиста, может сложиться и обратная ситуация. При слабом интересе к новому инструменту курс главной криптовалюты обвалится. Результаты работы биткоин-фонда определятся в начале 2024 года, добавил «Ридус».
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