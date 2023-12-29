Деньги 29 декабря 2023, 15:26 Экономист Перепелица: инвестиции в биткоин могут стать доступными даже без специального кошелька

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Экономист Денис Перепелица прокомментировал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США внести окончательные изменения в заявки на ETF с использованием криптовалюты. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня».

Благодаря такому решению, считает эксперт, инвестиции в биткоин станут доступны даже без специального кошелька.

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По словам экономиста, может сложиться и обратная ситуация. При слабом интересе к новому инструменту курс главной криптовалюты обвалится. Результаты работы биткоин-фонда определятся в начале 2024 года, добавил «Ридус».