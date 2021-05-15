Экономист перечислил сюрпризы, которые готовит доллар

До конца 2021 года российская валюта может укрепиться до 72-73 рублей за доллар, но инвесторам следует учитывать фактор долларовой инфляции — она может привести к потере части дохода, рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В интервью агентству «Прайм» Русецкий пояснил, что повышенная инфляция связана с государственным стимулированием экономики в условиях кризиса. Так, в США общее число запущенных стимулов превышает 25% ВВП страны. При этом за второй квартал 2020 года экономика страны упала не более чем на 9% ВВП.

«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», — объяснил экономист.

Штатам, по словам Русецкого, не выгодно бороться с инфляцией с помощью повышения ставок из-за выросшего госдолга. Экономист отметил, что для бюджета выгодны низкие ставки, которые после учета инфляции имеют отрицательное значение.

Русецкий также отметил возможность нивелировать повышенный риск с помощью диверсификации инвестиционного портфеля, но добавил, что это потребует вложений в «сотни тысяч долларов». Другой способ — покупка пая в инвестиционном фонде, уточнила «Газета.ru».

Российские долларовые миллиардеры увеличили свое совокупное состояние примерно на 10 процентных пунктов за год. Оно составило около 35% ВВП страны. Доходы 120 миллиардеров в РФ оценила британская газета Financial Times, сославшись на собственные подсчеты.