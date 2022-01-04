Экономист перечислил самые стабильные валюты

Американский доллар потерял свои позиции на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией. По итогам 2021 года самой стабильной валютой оказался швейцарский франк. Об этом заявил эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа.

«В 2021 году самой стабильной валютой являлся швейцарский франк, что обусловлено сильной экономикой и развитой надежной банковской системой», — сказал экономист агентству «Прайм».

Он добавил, что в последние годы средний уровень инфляции в Швейцарии находился на отметке 0,6%. Также среди наиболее стабильных валют оказались японская иена и норвежская крона.

«Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы являются ключевыми факторами надежности данных валют», — пояснил Ходжа.

По его словам, позиции американского доллара сильно ослабили проблемы, с которыми пришлось столкнуться экономике страны. В частности, речь идет об уровне инфляции, перевалившим за отметку 6% в годовом выражении. Еще экономист высказался о криптовалюте, которую, как он подчеркнул, пока нельзя назвать стабильной.