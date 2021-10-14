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    14 октября 2021, 11:53

    Экономист перечислил причины ослабления доллара

    Экономист Табах: позиции доллара как мировой резервной валюты подрывают санкции и ограничения США

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Доллар пока остается крупнейшей мировой валютой, но если посмотреть на динамику последних 20 лет, его позиции постепенно подрывают евро и юань. Сказывается и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие со своей финансовой системой, заявил «360» экономист Антон Табах.

    Экономист перечислил причины ослабления доллара

    «Штаты добавляют ослабления позиций своей национальной валюты. Сказываются санкции, осложнение взаимодействия с американской финансовой системой, наслоение разного рода политических ограничений», — пояснил специалист.

    Табах обратил внимание на то, что доллар всегда пользовался популярностью за то, что американские гособлигации были самым надежным долгом, а операции в долларах — самыми простыми и одинаковыми по всему миру. Но сейчас положение дел действительно начинается меняться.

    «Но этот процесс очень долгоиграющий, поэтому речь не идет о том, что что-то случится завтра, через три месяца, полгода или год, — это практически гарантировано», — добавил он, уточнив, что какие-то масштабные изменения в отношении позиции доллара могут произойти на отрезке в несколько десятков лет.

    Ранее о том, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в интервью CNBC.

    По его словам, доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Об этом говорит сокращение объема расчетов в долларах и снижение объема личных резервов стран мира в долларах. При этом президент подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах.

    «Нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», — пояснил Путин.