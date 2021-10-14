Экономист перечислил причины ослабления доллара

Доллар пока остается крупнейшей мировой валютой, но если посмотреть на динамику последних 20 лет, его позиции постепенно подрывают евро и юань. Сказывается и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие со своей финансовой системой, заявил «360» экономист Антон Табах.

«Штаты добавляют ослабления позиций своей национальной валюты. Сказываются санкции, осложнение взаимодействия с американской финансовой системой, наслоение разного рода политических ограничений», — пояснил специалист.

Табах обратил внимание на то, что доллар всегда пользовался популярностью за то, что американские гособлигации были самым надежным долгом, а операции в долларах — самыми простыми и одинаковыми по всему миру. Но сейчас положение дел действительно начинается меняться.

«Но этот процесс очень долгоиграющий, поэтому речь не идет о том, что что-то случится завтра, через три месяца, полгода или год, — это практически гарантировано», — добавил он, уточнив, что какие-то масштабные изменения в отношении позиции доллара могут произойти на отрезке в несколько десятков лет.

Ранее о том, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в интервью CNBC.

По его словам, доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Об этом говорит сокращение объема расчетов в долларах и снижение объема личных резервов стран мира в долларах. При этом президент подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах.

«Нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», — пояснил Путин.