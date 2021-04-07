Экономист перечислил критерии надежного банка

Ориентироваться при выборе банка исключительно на его размер вряд ли стоит, уверил экономист Юрий Твердохлеб. По его мнению, сегодня существуют небольшие нишевые организации, которым можно доверять, рассказал он в беседе с радио Sputnik.

«Сегодня существуют банки с базовой и с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией — это, как правило, небольшие банки, которые занимают какую-то нишу в этом бизнесе. Либо кредитуют новый бизнес, либо в большей степени работают с физическими лицами, либо еще что-то. Эти банки, в общем-то, тоже являются достаточно надежными, стабильными в своей деятельности», отметил доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Также он отметил, что малые и средние банковские организации во время кризиса могут показывать более стабильные результаты, чем большие системы. Твердохлеб добавил, что при выборе банковской организации необходимо следить за отчетностью банков. Также неплохо быть в курсе происходящего в том месте, где вы хотите открыть счет. За этим легче всего следить, читая деловую прессу, добавил эксперт.