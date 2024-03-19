Деньги 19 марта 2024, 14:45 Экономист Павельчук посоветовала вести финансовый дневник и откладывать по 10% от дохода

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Экономист Светлана Павельчук перечислила ошибки, которые сигнализируют о финансовой безграмотности. В список попало неумение жить по средствам, сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, некоторые люди берут кредиты под проценты, не учитывая свое положение. Как результат — некий круговорот долгов. Чтобы решить данную проблему, необходимо рационально оценивать возможности и откладывать хотя бы по 10% от общего дохода.

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Специалист также посоветовала относиться с умом к вопросу экономии. В этом поможет ведение дневника доходов и расходов, добавил «ФедералПресс».