Деньги 11 апреля 2023, 18:38 Экономист Павел Сигал рассказал о появлении тенденции ведения расчета в национальных валютах

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Страны, которые давно сотрудничают, создают тенденцию ухода от доллара и ведения расчетов в национальной валюте. Об этом «ФедералПресс» рассказал вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, чтобы окончательно уйти от доллара, нужна готовность обеих сторон торговых отношений. Если страны выразят ее, то переход финансовых структур получится плавным и безболезненным.

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«Для этого нужно, чтобы и торговые отношения к этому были готовы, и, соответственно, банки, которые занимаются внешней торговой деятельностью», — подчеркнул Павел Сигал.

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