Экономист оценил запрет Минфина США проводить долларовые платежи по госдолгу РФ в американских банках

Экономист Михаил Беляев обсудил с «Политикой Сегодня» решение американского Минфина запретить России проводить долларовые платежи по суверенному долгу в банках США.

Беляев заметил, что в погашении российского внешнего долга Штаты заинтересованы не меньше, чем РФ. По его словам, все отношения в экономической сфере являются отношениями двух сторон.

«И если при помощи санкций попытаться нанести вред одной стороне, попытаться причинить ей ущерб и поставить ее в затруднительное положение, это значит, что другим концом эти же санкции ударяют по второй стороне, и ударяют не менее больно, а зачастую, как мы видим на примере Западной Европы, и еще более болезненно», — напомнил собеседник издания.