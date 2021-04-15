Экономист оценил возможность исчезновения рубля из оборота

Доктор экономических наук, заведующий Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов оценил возможность исчезновения российской валюты из оборота, написал сайт NEWS.ru.

Как он считает, этого не случится ни при каких экономических и политических изменениях.

«Рубль будет в России всегда. Могут меняться оценки экономических и политических событий, но рубль был и при царском режиме, и при власти большевиков, и в современной России останется», — подчеркнул Смирнов.

Экономист заявил, что не видит в будущем и слияния национальных валют РФ и Белоруссии, так как это невыгодно для нашей страны. Дело в том, что экономика республики находится не в лучшем состоянии. В Белоруссии много обанкроченных заводов и почти нет собственных энергетических ресурсов.