Экономист оценил вероятного мирового кризиса

В ближайшие пять лет миру не грозит глобальный кризис в экономике. Об этом заявил глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

Эксперт рассказал, почему во время пандемии многие говорят о риске возникновения нового глобального кризиса в экономике. Об этом он сообщил РИА «Новости» на форуме «Банки России — XXI век».

Лукашук считает, что государства и компании продолжают копить деньги из-за пандемии коронавируса. При этом кредитно-денежная политика ведущих регуляторов остается мягкой. В результате на рынке большой объем ликвидности. Именно поэтому эксперт уверен, что в ближайшие пять лет глобального кризиса не будет.

Однако он объяснил, что многие говорят о кризисе из-за объема мирового долга во втором квартале 2021 года. По оценкам Института международных финансов он составил 296 триллионов долларов. Это исторический максимум.

В сентябре также был опубликован доклад Центробанка, в котором говорится, что в мире неустойчивая динамика финансовых рынков. Это может привести к появлению «пузырей». Инвесторы уйдут с рынка, экономику будет лихорадить. Это может произойти к 2023 году.

Однако Лукашук уверен, что если политика регуляторов ужесточится в течение пяти лет, то пострадают лишь отдельные страны, наиболее закредитованные. Мирового кризиса удастся избежать.

«Но даже в таком случае я не вижу сценария глобального экономического кризиса, хотя отдельные сильно закредитованные компании и государства в случае роста процентных ставок могут пострадать, а некоторые из них — прийти к ситуации неисполнения обязательств», — сказал он.