Экономист оценил ситуацию с евро выше 90 рублей

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько прокомментировал данные о курсе евро, который превысил отметку в 90 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

«Повышение курса евро связано прежде всего с движением в динамике пары доллар — евро, это связано с тем, что доллар очень сильно проседает к евро на мировом валютном рынке», — процитировал специалиста сайт RT.

Он подчеркнул, что экономика США упала по причине пандемии коронавируса в три раза больше, чем европейская. Именно поэтому инвесторы стали частично переходить от доллара к евро. Помимо прочего, на курс влияют и грядущие президентские выборы в Штатах.