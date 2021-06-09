Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

Экономист Владислав Гинько выразил мнение о ситуации на валютном рынке. Об этом сообщил RT.

«Наблюдается падение мировых запасов нефти… Это показывает, что в мире сократились расходы на геологоразведку, разработку новых месторождений нефти», — сказал он.

Эксперт пояснил, что в плюсе останутся страны, которые делали долгосрочные вклады в нефтяную отрасль. Он уточнил, что Россия входит в их число.

Также Гинько назвал рубль «лидером роста».

«Угроза новых санкций остается, но даже если они будут введены, они окажут краткосрочное влияние на российский рубль», — считает он.