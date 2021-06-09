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    09 июня 2021, 13:47

    Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

    Дарья Морозова

    Экономист Владислав Гинько выразил мнение о ситуации на валютном рынке. Об этом сообщил RT.

    «Наблюдается падение мировых запасов нефти… Это показывает, что в мире сократились расходы на геологоразведку, разработку новых месторождений нефти», — сказал он.

    Эксперт пояснил, что в плюсе останутся страны, которые делали долгосрочные вклады в нефтяную отрасль. Он уточнил, что Россия входит в их число.

    Также Гинько назвал рубль «лидером роста».

    «Угроза новых санкций остается, но даже если они будут введены, они окажут краткосрочное влияние на российский рубль», — считает он.