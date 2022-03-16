Экономист оценил шансы создания новых валют взамен доллара

В нынешней экономической ситуации увеличение денежной массы в стране неизбежно, заявил в эфире «360» профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков. По его мнению, Центробанку нужно будет изменить доступ к свободным денежным средствам для предпринимателей, которые хотят развиваться.

«То есть кредитная политика самого ЦБ и кредитная политика коммерческих банков должна быть в чем-то, может быть, и более строгой, риски нужно ведь тоже учитывать, но и объем инвестиций должен быть увеличен. Раз должен быть увеличен объем инвестиций, значит, денежная масса неизбежно должна вырасти», — пояснил эксперт.

По его словам, Банк России ранее диверсифицировал резервы страны, грубо говоря, размазывая их между евро, юанями, фунтами стерлинга и другими валютами. «Но сейчас идет уже методологическое обсуждение Китая с азиатскими странами о формировании своей валюты. Я не знаю, какие шаги будет предпринимать Европа, пока евро остается, но тем не менее идут серьезные разговоры о появлении новых валют», — отметил он.

Юденков добавил, что сейчас ученые США обсуждают возможность выделения доллара для внешнего пользования и доллара для внутреннего пользования, потому что страна не в состоянии содержать такой колоссальный внешний долг.

Несмотря на активное обсуждение вероятного появления новых валют, эксперт отметил, что пока ответить на вопрос, что будут использовать вместо доллара, затруднительно. Он также обратил внимание на то, что пока более 60% мировой торговли обслуживается долларом.

Юденков отдельно отметил ситуацию с резервами России, на которые накладывают санкции западные страны.

«Что получается. Арестованные наши резервы не позволяют нам выплатить причитающиеся платежи по еврооблигациям. Но мы готовы заплатить рублями. Раз вы арестовали наши деньги, то вот вам рубли, идите меняйте их на те евро, которые вы сами и арестовали. <…> В этих условиях, арестовав наши средства, нам говорят: „Вы не платите, значит, вы банкрот“. Но это неправда. Мы готовы платить, готовы платить в рублях. Но давайте быть последовательными», — заключил он.