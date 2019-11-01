Экономист оценил прогноз немецких СМИ об укреплении рубля

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля Подробнее

«Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия», — заметил специалист.

Он напомнил о стабильности рубля по отношению к доллару и евро. По словам Климанова, на курсе национальной валюты не сильно отразились колебания цен на «черное золото».

Что касается антироссийских санкций, то к ним все привыкли и в этой связи есть тоже какая-то стабилизация, пусть и не такая благоприятная, как того хотелось бы.

По мнению эксперта, несмотря на дедолларизацию, не стоит делать преждевременных выводов относительно инвестиционной привлекательности рубля.

«Но говорить, что инвесторам стали привлекательны проекты, выраженные в рублях, сложно», — подытожил экономист.