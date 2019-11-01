  • Экономист оценил прогноз немецких СМИ об укреплении рубля

    01 ноября 2019, 14:26

    Артур Блянихов

    Экономист Владимир Климанов обсудил с ИА НСН прогноз немецких СМИ об укреплении рубля и улучшении российской экономики.

    Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля

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    «Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия», — заметил специалист.

    Он напомнил о стабильности рубля по отношению к доллару и евро. По словам Климанова, на курсе национальной валюты не сильно отразились колебания цен на «черное золото».

    Что касается антироссийских санкций, то к ним все привыкли и в этой связи есть тоже какая-то стабилизация, пусть и не такая благоприятная, как того хотелось бы.

    По мнению эксперта, несмотря на дедолларизацию, не стоит делать преждевременных выводов относительно инвестиционной привлекательности рубля.

    «Но говорить, что инвесторам стали привлекательны проекты, выраженные в рублях, сложно», — подытожил экономист.