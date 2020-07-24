Экономист оценил предложение ввести пенсионный налоговый вычет

«Граждане наши таким образом не копят себе на пенсию», — считает он.

По мнению эксперта, подобное предложение поступило в связи с антикризисными мероприятиями. Пенсионные фонды могли потерять некоторую часть своих поступлений из-за пандемии коронавируса. Вследствие увеличившейся безработицы компании сократили отчисления в пенсионные фонды. Теперь эти фонды пытаются компенсировать свои доходы.

Ранее Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ввести в России отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей. Им смогут воспользоваться граждане, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию. Авторы идеи предположили, что это поможет быстро увеличить добровольные накопления.

Негосударственные пенсионные фонды рекомендуют увеличить лимит для исчисления льготы до 400 тысяч рублей либо до 6% от зарплаты. Таким образом, россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно.