Экономист оценил перспективы создания аналога SWIFT в РФ

Система быстрых платежей Банка России успешно работает, поэтому нет никаких препятствий для проведения внутренних платежей. А значит, возможное отключение от SWIFT не страшно. Об этом рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, сообщил RT.

«Система быстрых платежей Центрального банка эту проблему решает. Здесь нет никаких препятствий. Система развивается весьма успешно, и есть устойчивые планы по ее распространению в ближайшие два года в рамках евразийского экономического пространства», — объяснил он.

Гипотетическое отключение от SWIFТ никак не отразится на внутренних платежах и расчетах.

Сейчас в системе SWIFT задействованы почти 11 тысяч банков и финансовых институтов по всему миру. Поэтому все международные расчеты и транзакции проходят через нее.

При отключении от системы SWIFT возможны задержки платежей, допустил Масленников. При этом альтернативы этой платежной системе имеются уже сегодня и они будут развиваться в ближайшие несколько лет.

Ранее группа депутатов Европарламента потребовала ввести новые санкции в отношении России и отключить ее от системы международных платежей SWIFT. Свои требования они прописали в проекте резолюции.