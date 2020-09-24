Экономист оценил надежность хранения пенсии на банковской карте

Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн оценил надежность хранения пенсии на банковской карте. По его словам, в настоящий момент абсолютно безопасной системы финансового обеспечения неработающих граждан в России нет.

«В нашей стране даже перечисления в негосударственные пенсионные фонды сделали максимально зависимыми от политики государства и экономики страны, так же как и вклады в банках», — уточнил Гольдфайн.

Вместе с тем большая часть из 30 триллионов рублей, которые хранятся на счетах граждан в банках, принадлежит пенсионерам. По мнению специалиста, сообщения о рисках и призывы подумать о своем пенсионном будущем будут способствовать активизации льготных механизмов, пишет ИА Nation News.

Благодаря этому увеличатся негосударственные инвестиции в проекты, которые направлены на развитие экономики РФ. Как считает Гольдфайн, именно так может появиться еще один инструмент сохранения пенсии или пенсионерами своих накоплений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, какой размер пенсий будет в следующем году.