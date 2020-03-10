Экономист оценил меры ЦБ в связи с изменениями на нефтяном рынке
Экономист Софья Донец обсудила с «Политикой сегодня» сообщение о том, что с 10 марта по решению регулятора начнется упреждающая продажа валюты на внутреннем рынке.
По данным издания, в условиях роста курса доллара и падения цен на нефть регулятор решил не покупать валюту в течение месяца. Донец заметила, что расчет операций производится исходя из планируемой цены на нефть, а не фактической.
«Естественно, они могут мгновенно отреагировать, скорректировав (прогноз) на ту цену на нефть, которая ожидается в следующий месяц», — пояснила специалист.