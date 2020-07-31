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    31 июля 2020, 17:01

    Экономист оценил критичность падения рубля для российской экономики

    Полина Петрова

    Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович оценил критичность падения рубля для России. Он отметил, что уменьшение курса рубля и доллара к евро связано с предвыборной кампанией в США.
    Экономист оценил критичность падения рубля для российской экономики

    В пятницу, 31 июля, курс доллара в первый раз с середины апреля увеличился до 74 рублей. Вместе с тем евро закрепился на отметке 87 рублей, пишет сайт Ura.ru.

    «Ничего критического я не предполагаю. Курс доллара падает и растет — это естественная тенденция, связанная с выборами в США 3 ноября», — пояснил специалист.

    По его прогнозам, до конца нынешнего года наша валюта уменьшится еще примерно на три рубля к доллару. Он добавил, что для экономики России не страшно, пока курс не дошел до отметки 80 рубля за доллар. Остапкович заключил, что никаких инфляционных всплесков в ближайшее время не ожидается.

    Новости SMI.FM