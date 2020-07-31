Экономист оценил критичность падения рубля для российской экономики

Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович оценил критичность падения рубля для России. Он отметил, что уменьшение курса рубля и доллара к евро связано с предвыборной кампанией в США.

В пятницу, 31 июля, курс доллара в первый раз с середины апреля увеличился до 74 рублей. Вместе с тем евро закрепился на отметке 87 рублей, пишет сайт Ura.ru.

«Ничего критического я не предполагаю. Курс доллара падает и растет — это естественная тенденция, связанная с выборами в США 3 ноября», — пояснил специалист.

По его прогнозам, до конца нынешнего года наша валюта уменьшится еще примерно на три рубля к доллару. Он добавил, что для экономики России не страшно, пока курс не дошел до отметки 80 рубля за доллар. Остапкович заключил, что никаких инфляционных всплесков в ближайшее время не ожидается.